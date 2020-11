7







di Cristiano Corbo

Fuori Cuadrado e Alex Sandro. Poi, Chiellini e Demiral ancora ai box per infortunio. Ecco, la chiamano 'emergenza in difesa' non per caso: anche perché, tra tanti ruoli, la retroguardia della Juve è il reparto meno profondo di tutti. Non solo per la mancanza di un'alternativa sull'esterno mancino, a lungo cercata nell'ultimo mercato.



L'IDEA DI PIRLO - Pirlo ne ha parlato con calma, sa che avere Bonucci è già di per sé una notizia ultra positiva. Il diciannove è pronto a rientrare dal primo minuto, al suo fianco Matthijs de Ligt in un revival - si spera più fortunato - della coppia della scorsa stagione, sotto la guida di Maurizio Sarri. Danilo tornerà dunque sugli esterni, ma non su quello mancino: il brasiliano giocherà infatti da terzino destro puro, con compiti di fatto a tutta fascia. Il motivo? Mancherà Cuadrado. Come Ronaldo, osserverà un turno di riposo.



DUBBIO MANCINO - Anche Alex Sandro non può forzare: il periodo in infermeria è stato troppo lungo per mettere insieme 180 minuti in così pochi giorni. E allora, Pirlo valuta le alternative: difficile che si abbassi qualche alternativa più offensiva, più probabile che il tecnico vada a ripescare Frabotta dalla panchina, piazzandolo da terzino puro lì a sinistra. Sul suo lato, spingerà forte Federico Chiesa: avrà compiti prettamente di supporto e copertura.