Gol e vittoria, sì. Ma la Juventus deve ancora registrare un po' di situazioni in difesa. Scrive Tuttosport: "Ma se dalla metà campo in su le cose sembravano funzionare meglio, in difesa i bianconeri devono ancora registrare qualcosa. Troppo morbidi in occasione delle imbucate altrui in area, come capitato contro il Barcellona. Ma se mercoledì sera i protagonisti erano stati Messi e Griezmann qui, con il massimo del rispetto, il gol è nato sull'asse Bartolomei-Pobega, con la retroguardia a non chiudere in tempo gli spazi che si aprivano davanti a Buffon".