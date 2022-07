Giorgiocontinua a regalare emozioni alla. Anche quando la sua (ex) squadra è sugli spalti. Nelle scorse ore per l'ex capitano bianconero è arrivato il momento del debutto casalingo con la maglia del, al, in una partita che ha visto tra i tifosi anche i ragazzi di Massimiliano. Come racconta Tuttosport, in attesa dell'amichevole contro il Real Madrid il tecnico livornese ha infatti concesso ai suoi giocatori un pomeriggio libero con la possibilità di partecipare alla spedizione allo stadio, ma con "coprifuoco" alle 22.00 e dunque a metà del secondo tempo. Contro ilper il difensore è arrivata anche la vittoria, in rimonta dopo l'autogol di Murillo.E Chiellini, come si diceva, è stato grande protagonista del match, strappando applausi già dopo due minuti con una perentoria scivolata a respingere un tiro da fuori, ma anche al 7' con un imperioso anticipo e al 20' con un lancio in profondità alla... Bonucci. Ma l'apoteosi, racconta sempre il quotidiano, è arrivata al 38' del primo tempo, quando ha ricevuto palla dal limite e ha tentato la conclusione con un sinistro rasoterra preciso e potente, che non ha centrato la porta per pochi centimetri, suscitando l'incredulità dei suoi ex compagni: oltre a Massimiliano Allegri, in particolare, ad assistere alle sue gesta c'erano Dusan, Leonardo, Juan, Angel, Luca, Mattia, Manuel, insomma una vera e propria "curva" che non ha mai smesso di fare il tifo per lui, cogliendo anche l'occasione, naturalmente, per riabbracciare l'ex capitano e posare con lui per una foto di rito. E chissà che la sua "benedizione" non possa essere di buon auspicio per l'inizio della stagione...