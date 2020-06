Non tutti i vuoti sono fatti per essere colmati. Che suona un po' filosofico, e invece è di un pratico bestiale. La Juve e quel problemino a sinistra sono destinati a convivere fino a fine stagione: a decretarlo è stata la sorte sotto forma d'infortuni. Il primo, quello di Alex Sandro (ancora fuori per tre settimane); il secondo, l'ultimo scatto di De Sciglio nella gara contro il Bologna: lesione muscolare. Di basso grado, ma ugualmente lesione.



ILLUSIONE DANILO - La ciliegina su una torta decisamente immangiabile è statta l'espulsione di Danilo nel fine partita del Dall'Ara. Un rosso sacrosanto - l'avrebbe forse meritato anche prima -, che ha scatenato i social tanto quanto Sarri. Al mister il compito di metterci una pezza totalmente d'emergenza: Matuidi sarà terzino contro il Lecce, poi rientrerà il brasiliano. Problema risolto? Macché: gli stop di Alex e Mattia sfiorano il mese. E un mese, in un finale di campionato così concentrato, è saltare l'intero torneo. QUANDO TORNANO - Le sirene della paura di Danilo, dunque, sono state solo un'illusione: il problema alla base era più largo e il brasiliano s'è beccato giustamente lo sfogo di un popolo intero. Per entrambi gli esterni infortunati, il rientro è previsto per la sfida con l'Atalanta: in questo modo, salterebbero ben altre quattro gare di campionato. Sarri non solo dovrà sperare che non lo sfidi nessuna ricaduta, ma anche che Cuadrado e Danilo - impossibili da alternare, se non a partita in corso - non s'inceppino e non trovino la strada sbarrata da qualsiasi complicazione. In bocca al lupo.