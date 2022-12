Con i Mondiali che sono ormai quasi giunti al termine, la maggiorparte dei calciatori hanno fatto rientro nei loro club di appartenenza e in casa Juve si aspettano solo i due argentini Di Maria e Paredes, oltre al francese Adrien Rabiot, che molto probabilmente torneranno a competizione conclusa. Nel frattempo però, negli uffici della Continassa si continua a lavorare anche sul mercato e uno dei reparti da perfezionare è la difesa, specialmente se consideriamo che l'età di Bonucci avanza ulteriomente, Rugani sembra ormai un separato in casa e Gatti deve ancora trovare un ruolo stabile. Ecco perchè Madama si starebbe guardando attorno e in queste ultime ore sarebbe emerso un nome piuttosto suggestivo.- Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, la Juve avrebbe messo da tempo gli occhi su Chris Smalling, in scadenza di contratto con la Roma a giugno prossimo. In caso di mancato rinnovo con i giallorossi infatti i bianconeri proveranno ad acquistarlo a costo zero e in questo momento sono in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata ancora una volta dall'Inter.