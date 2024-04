Nonostante sia entrata in scena nel torneo solamente agli ottavi di finale, laè la squadra che conta più reti realizzate nella2023/24 (10), un numero in cui pesa molto la pesante vittoria contro la Salernitana per 6 a 1. Inoltre, solamente la- che milita nel campionato di Serie B - conta più giocatori (7) con almeno unall’attivo dei bianconeri (6) nell'edizione in corso. Questa sera la Vecchia Signora si giocherà all'Allianz Stadium la semifinale di andata contro la, con la speranza di centrare una vittoria.