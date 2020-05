1









La Juve in ritiro per almeno due settimane. Da lunedì 18 maggio i calciatori bianconeri e lo staff, compreso di Sarri, saranno blindati alla Continassa per la fase due della ripresa, quella dedicata agli allenamenti di gruppo. In vista di un campionato che spera di ripartire presto, infatti, la Juve si chiude nel suo centro sportivo, tra i campi della Continassa e il JHotel, per poter riprendere in assoluta sicurezza, sia per i calciatori sia per le loro famiglie. Nessuno può entrare e nemmeno uscire, sarà un ritiro vero e proprio, solo più lungo del solito, scandito da allenamenti di gruppo, individuale, riposo e pasti.



COME ANDRA' - Secondo quanto riporta Tuttosport, della comunità faranno parte staff tecnico, fisioterapisti e medici, tutti sottoposti al test sierologico prima di essere "ammessi". Un ritiro scaglionato a seconda di quando gli stranieri sono rientrati dall’estero: si parte lunedì con 14 bianconeri - Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Demiral, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey, Rugani, oltre a Demiral -; poi martedì si uniranno De Ligt e Szczesny; mercoledì Khedira e Matuidi; giovedì Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa. Rabiot e Higuain rientreranno verso fine mese, con due settimane di preparazione di ritardo.



GLI ALLENAMENTI - Da lunedì - scrive il quotidiano - cambierà anche il modo di lavorare: visto che tutti i giocatori sono negativi, non ci sarà bisogno di distanziamento, ma la squadra sarà divisa in reparti e in piccoli gruppi, che potranno lavorare in palestra, in piscina e sul campo con annessi contrasti e partitella. E le docce? Solo il protocollo chiarirà il possibile utilizzo degli spogliatoi, in alternativa ognuno rientrerà in camera per cambiarsi, nella stanza che la Juve ha assegnato ad ognuno fin dall’inizio della stagione, sempre la stessa. Il piano ripresa è chiaro, almeno in casa Juve.