La partnership tra Juventus e Ganten, casa produttrice di acqua in bottiglia, si ​​è rafforzata. Come si vede dalle stories pubblicate sui social bianconeri, la sponsorizzazione, già esistente, tra i bianconeri e l'azienda cinese scenderà letteralmente in campo assieme a Ronaldo e compagni. ​È stata infatti presentata la nuova divisa, con il marchio Ganten(sotto al numero del giocatore). Ambasciatori dell'evento, sono stati Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi, come si vede, in posa con la nuova divisa bianconera.