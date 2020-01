Non solo Kulusevski. La Juventus continua a guardare al futuro e sta chiudendo per l'arrivo di Jean-Claude Ntenda. E' un esterno sinistro classe 2002 del Nantes. Probabilmente i bianconeri lo prenderanno per inserirlo nelle giovanili e fargli fare esperienza. Paratici si muove tra presente e futuro, Ntenda in arrivo.