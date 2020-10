Da giorni i tifosi della Juventus sono sulle spine per conoscere la situazione del mercato in uscita, soprattutto perché da esso dipende la possibilità di procedere efficacemente su quello in entrata. In particolare, su Federico Chiesa. Da Sky Sport arriva un'importante indiscrezione: Daniele Rugani sta per andare al Rennes. Il difensore neopapà aveva suscitato l'interesse di diversi club europei, il Valencia in primis. Era stata fatta anche l'ipotesi West Ham, che aveva raccolto il favore del giocatore. Alla fine però la strada di Rugani sembra spianata verso la Francia.

SQUADRA E FORMULA - È dunque il Rennes la destinazione designata, 3^ nella scorsa Ligue 1. La formula sarebbe quella del prestito secco da 1,5 o 2 milioni di euro. Una cifra che, tra cash incassato e risparmio d'ingaggio (lo stipendio di Rugani è di 3 milioni e mezzo) permetterebbe di mettere in cascina un gruzzoletto utile ad accumulare quei 10 milioni che la Juve spera di poter dare subito alla Fiorentina, fissando poi riscatti successivi, per arrivare a Chiesa. Domani si attendono sviluppi.