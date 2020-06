Nuovo affare sull’asse Atalanta-Juve. Dopo Dejan Kulusevski, acquistato dai bianconeri lo scorso mese di gennaio, le due società hanno ora trovato un accordo per la cessione di Simone Muratore, centrocampista classe ’98 della Juve Under 23 all'Atalanta.



Il giocatore, 22 anni appena compiuti, era presente ieri al Dall’Ara di Bologna, riserva per Sarri vista la penuria di alternative. Cresciuto nelle giovanili della Juve, Muratore è atteso nelle prossime ore a Zingonia, centro sportivo dell’Atalanta, per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di discutere gli ultimi dettagli con gli orobici. Le firme sono previste entro venerdì.