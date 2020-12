Stasera la Juventus tenterà l’impresa contro il Barcellona, per agguantare un primo posto nel girone di Champions League possibile solo con una vittoria con due gol di scarto dal 3-1 in su. Difficile ma non impossibile, anche perché la voglia di evitare tutte le big già qualificate agli ottavi di finale è tanta. Infatti, in pria fasce, i pericoli sono tanti, e hanno il nome di Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool o Chelsea, e attenzione anche al Paris Saint-Germain, favorito nel gruppo H.