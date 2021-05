2









Dal 5 maggio 2002 al 23 maggio 2021. Stavolta non c'è in ballo uno scudetto ma una più "modesta" qualificazione alla Champons League; tuttavia è ancora grazie al suicidio sportivo di una diretta avversaria che la Juventus può esultare. Allora l'Inter, stavolta il Napoli, ed è un'altra rivale storica, tant'è che in queste ore sui social network impazza lo sfottò da parte dei tifosi bianconeri, quasi increduli per il pareggio strappato dal Verona contro i partenopei. Non saranno certo le gioie di quest'ultima settimana a rivalutare positivamente la stagione che si è appena conclusa, ma i sostenitori della Vecchia Signora si godono finalmente qualche ora di serenità…