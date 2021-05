La sconfitta con il Milan e il contemporaneo successo del Napoli contro lo Spezia, mettono in una posizione scomoda la Juventus, costretta a rincorrere il traguardo Champions League con l’affanno. I betting analyst di Planetwin365, quotano l’accesso della squadra di Pirlo, a 2,15, un valore nettamente più alto rispetto alle altre pretendenti con la sola Lazio dietro a tutte - a 9,50 e con 6 punti di ritardo sulla zona Champions - ma con la partita con il Torino ancora da recuperare. Una missione non ancora impossibile, ma certamente complicata per la Juventus, che non ha perso del tutto le speranze di rientrare tra le prime 4. Per i bookmaker è certa la qualificazione dell’Atalanta, con una quota di 1,04 mentre Napoli e Milan si trovano rispettivamente a 1,12 e 1,25. Saranno Sassuolo, Inter e Bologna a dire se i bianconeri parteciperanno alla prossima Champions League, anche l’impresa sembra al momento molto complicata.