La Serie A è stata sospesa fino al 3 aprile a causa del coronavirus e già di pensa alle sorti del campionato dopo la scadenza del decreto governativo. Non sappiamo ancora come si evolverà la situazione, ma nel frattempo c’è spazio alle coppe europee, per le quali c’è una particolare deroga e si giocheranno a porte chiuse. Il 17 marzo sarà la volta della Juve, chiamata a ribaltare la sconfitta per 1-0 contro il Lione nell’andata degli ottavi di Champions. Una sconfitta che accomuna tutte le squadre che hanno chiuso al primo posto il girone: infatti, Tuttosport riporta che Juve, Liverpool, Psg e Valencia, dopo aver brillato nella prima parte della competizione, hanno poi perso il primo spareggio della fase ad eliminazione diretta. Febbraio nero per chi punta a al top.