Cadena Cope, emittente spagnola, è riuscita ad avere in esclusiva il testo della mail dell'Uefa che ha ufficializzato la partecipazione di Juve, Real Madrid e Barcellona alla prossima Champions League. Di seguito, il testo integrale.



IL TESTO DELLA MAIL - ​"Caro Signore o Signora,

riconosciamo ufficialmente i documenti di ingresso e gli altri documenti richiesti per la partecipazione all'Uefa Champions League 2021-2022 e all'edizione 2021-22 della Uefa Youth League.



Dopo aver attentamente analizzato questi documenti, confermiamo che il vostro club segue tutti i criteri di ammissione segnati nel paragrafo 4.01 del Regolamento dell'Uefa Champions League 2021-22. In accordo con il Paragrafo 4.05 dello stesso regolamento, abbiamo il piacere di informarvi che il vostro club è ammesso all'Uefa Champions League 2021-22 e all'Uefa Youth League 2021-22.



Vi auguriamo una stagione ricca di successi,

Uefa".



DA NYON - Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano catalano, non sarebbe però certa la partecipazione di questi tre club. Ecco quanto avrebbero dichiarato fonti vicine all'organismo guidato da Ceferin: "​Non è altro che un documento amministrativo in risposta alla richiesta di essere nella competizione; della qualificazione attraverso le prestazioni nella lega nazionale e dell’ottenimento della licenza per giocare nelle nostre competizioni dalla loro Federazione".