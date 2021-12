C'è un posto da titolare ad attendere Pauloper la sfida di questa sera tra. I numeri, del resto, sono dalla sua parte, come si può scoprire dalle statistiche snocciolate dal sito ufficiale bianconero in attesa del match valido per la sesta e ultima giornata del girone di: l'argentinonel torneo con la Juventus all'Allianz Stadium (5 reti e 2 assist), inoltre è stato coinvolto direttamente in 3 delle 4 reti della Vecchia Signora nella vittoria casalinga per 4-2 sullo Zenit del mese scorso (2 gol e 1 assist).