Armand Duka, membro del comitato esecutivo Uefa, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli sulla ripartenza della Champions League: “La FIFA ha proposto di spostare il termine dei contratti in scadenza a causa dell’emergenza coronavirus. Le Federazione calcistiche devono recepire questa indicazione. Il 17 giugno prenderemo una decisione su come portare a termine le competizioni europee e su quale sarà l’ultimo giorno per far terminare i campionati. Prima di decidere, dobbiamo aspettare la ripresa o meno di tutti i campionati nazionali”.



ANCORA SULLA CHAMPIONS – “Giocare i quarti di finale di Champions in gara secca e di far disputare semifinali e finale con format final four a Istanbul sono ipotesi ancora al vaglio. Il 17 giugno arriverà una decisione definitiva”.