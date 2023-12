È diventato virale sui social, suscitando una certa tristezza in molti tifosi bianconeri, il video che immortala Pauloa pochi minuti dal fischio d'inizio di. L'attaccante argentino è stato "pizzicato" dalle telecamere mentre osserva, per poi distogliere lo sguardo e girarsi dalla parte opposta quasi come se non riuscisse a sopportare quella vista, il gruppo titolare di Massimiliano Allegri in cerchio a centrocampo prima del match, come una vera squadra. Che la Joya senta nostalgia della sua Signora, con cui non ha trovato un accordo per il rinnovo?