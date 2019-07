La Juventus cerca una prima punta mobile da affiancare a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Rai Sport, una soluzione presa in considerazione dai bianconeri sarebbe l'innesto di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano non ha concluso la stagione con il Manchester City con il sorriso. Colpa di un rapporto non eccezionale con il tecnico Pep Guardiola. Così, prende corpo l'ipotesi di una cessione. E la Vecchia Signora è un'ipotesi affascinante per il ragazzo.