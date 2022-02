Che la Fiorentina possa iniziare a tifare la Juve in Champions League? Forse sì, ma solo per un motivo puramente economico. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, l'affare che nel gennaio scorso ha portato Dusan Vlahovic a Torino include anche bonus per un totale di 10 milioni di euro: 5 sono facilmente raggiungibili con prestazioni individuali e risultati di squadra, mentre gli altri sono legati proprio alla vittoria del massimo torneo continentale da parte dei bianconeri. Una cifra non indifferente, che però la Juve sarebbe sicuramente ben felice di pagare.