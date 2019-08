La Juventus è in campo per l'allenamento pomeridiano alla Continassa. La squadra si sta allenando agli ordini di Maurizio Sarri ed il club bianconero ha postato un video della sgambata pomeridiana. Il primo contenuto caricato dalla Juve su Twitter è la sessione di tiri in porta. Nel video si vede Adrien Rabiot che batte Pinsoglio.