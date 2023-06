DaAnche per quest’anno la Juventus scende in campo e prende posizione in difesa dei diritti e per rimarcare l’importanza del rispetto.Un impegno confermato con More Colorful Together, campagna con la quale Juventus rinnova il suo sostegno al Rainbow Social Fund e alla sua comunità. Quello del Club è un percorso iniziato lo scorso anno, quando il Club fu il primo sponsor sportivo dell’evento, e attraverso il quale confermiamo, con orgoglio, la nostra volontà di volere abbattere stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, celebrare la diversità e difendere l’uguaglianza, nella speranza di una società sempre più inclusiva.E’ una scelta ricca di significati, quella che lega Juventus al Pride, che ha l’obiettivo di diffondere il tema dell’inclusione anche in ambito sportivo.In questi ultimi anni, con “More Colorful Together” il Club si è fatto portatore di valori essenziali per tutelare coloro che sono più esposti a rischi sociali; un percorso lungo e non privo di riconoscimenti, come il premio “Italia in campo contro l’omofobia”, vinto un anno fa per la categoria “società sportive”, grazie al video “We are black and white and all the colors between them” che nel 2021 lanciava un messaggio forte e chiaro con gli auguri a Lina Hurtig (giocatrice della Juventus Women) e alla moglie Lisa Lantz per la nascita della loro bambina.Non solo: per dare coerenza e ancor più forza al progetto di sensibilizzazione, a San Valentino si è deciso di promuovere il concetto di amore senza distinzione, in un mondo in cui chiunque è libero di amare con libertà, universalmente e incondizionatamente. Con “Celebrate love with Pride” anche i giocatori bianconeri hanno preso parte al lancio della campagna, per rafforzare il significato stesso del messaggio, e ribadendo con orgoglio l’accezione del meccanismo messo in atto.E poi il sodalizio con Milano Pride, per affiancare la comunità LGBTQIA+, un invito per tutte e tutti a liberare il potere dei nostri colori e celebrando le nostre diverse sfumature, insieme e con orgoglio.Juventus continua quindi con orgoglio in questo sentiero, confermandosi un grande, e per certi versi unico, punto di riferimento nel concretizzare azioni su tematiche volte all’equità e il rispetto attraverso la sfera sportiva.Il cammino è lungo, ma l’obiettivo è restare attenti e coinvolti nel delicato percorso dell’inclusività, muovendo passi concreti.Insieme. More Colorful Together!