Questa mattina laè scesa in campo per un allenamento congiunto con l'(squadra che milita in Serie C), l'ultimo prima di iniziare a fare sul serio con l'esordio in campionato previsto domenica sera a Udine. Ecco l'undici titolare schierato da Massimiliano Allegri:. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 3-0 a favore dei bianconeri, con la doppietta di Daniele Rugani e un gol di Paul Pogba.