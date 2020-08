Una notte speciale, da vivere tutta d'un fiato. La Juve si prepara per ribaltare l'1-0 dell'andata contro il Lione e accedere alla Final Eight di Lisbona. Per restare nella Champions League 2019/20, però, servirà una bella prestazione e una vittoria convincente con due gol di scarto. Impossibile? Certamente no, ma è necessaria la miglior versione della squadra di Sarri.



La Juve scenderà in campo con la nuova maglia, versione 2020/21, con le strisce e gli inserti in oro. Il club, poi, tramite i propri profili social ha lanciato un messaggio: "A casa nostra, qui tutto è possibile".