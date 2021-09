La Juventus questa sera contro il Napoli è scesa in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di due ex bianconeri scomparsi da poco. Lo riporta il club in una nota apparsa sui propri profili social:Morini è stato un difensore bianconero per tantissimi anni (ha vinto anche 5 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa), poi è diventato direttore sportivo e team manager del club bianconero. Bryan Dodien, invece, un giovane talento cresciuto nelle giovanili del club e morto di cancro a 17 anni. La sua storia aveva già colpito tutti negli anni scorsi, al punto che Pogba e Kean erano diventati suoi amici punti di riferimento.