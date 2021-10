Torna Giorgio Chiellini. E torna per dare un segnale importante, grosso: alla Juve e al Derby in generale.- Eppure la Juve un derby l'ha perso, anche recentemente: era il 2015, il 26 aprile. Ma Chiellini era seduto a guardare, nella prima stagione con Max Allegri in panchina. Con lui in campo c'è stato sempre e solo un finale, o quasi: 12 vittorie e 3 pareggi. Il gol decisivo manca dal 2009: cross di Nedved, ora vice presidente, e partita che termina 0-1 nello stesso stadio di oggi. Il capitano gioca. Non per la cabala, ma perché serve un altro sforzo e un plus di attenzione. Chiudere bene il mini ciclo è diventato un imperativo. Se poi ci si mettono anche i numeri...