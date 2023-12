Lunch match per la. La squadra bianconera scenderà in campo per la gara valida per la 17^ giornata di campionato alle 12.30 di sabato 23 dicembre, in un orario mai "sperimentato" in questa stagione che però nel prossimo futuro potrebbe anche essere riproposto: l'appeal televisivo della Vecchia Signora, infatti, potrebbe spingere le emittenti a programmare più spesso le sue partite in questa fascia della giornata, soprattutto di domenica.