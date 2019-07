Doppio allenamento in casa Juventus in questa domenica a tinte bianconere. Il riassunto della giornata al Training Center della Continassa sul sito ufficiale:



"A una settimana esatta dalla prima partita della stagione, domenica prossima a Singapore contro il Tottenham, la Juve continua a mettere energia nel motore.



Il menu della domenica dei bianconeri ha previsto al mattino sessione di test atletici per i giocatori, al pomeriggio la squadra si è concentrata ancora su lavoro atletico, e a seguire tecnico e tattico con il pallone, con partitella finale.



Anche domani squadra in campo sia al mattino che al pomeriggio".