La Juventus è densamente presente in questi Europei, non solo con l'Italia di Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi. Stasera, ad esempio, scende in campo l'Olanda di Matthijs De Ligt, futuro leader difensivo bianconero, successore ideale proprio dei due difensori bianconeri e azzurri sopra citati.L'Olanda è reduce dalla vittoria sofferta per 3-2 contro l'Ucraina nel primo match, mentre l'Austria ha avuto la meglio per 3-1 sulla Macedonia.