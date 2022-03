Dopo 28 giornate di campionato la #Juventus non ha ancora mai vinto una partita con più di 2 gol di scarto: se dovesse fare en plein fino a fine stagione, sappiate che non succede dal 1968-69. — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 6, 2022

Complici una proposta di gioco non certo esaltante, un attacco che continua ad avere problemi realizzativi e una difesa non sempre impeccabile, dopo 28 giornate emerge un dato curioso sulla: come fa notare il giornalista Giuseppe Pastore su Twitter, i bianconeri non hanno ancora mai vinto una partita con più di due gol di scarto. Se non dovesse accadere nelle prossime dieci partite, la Juventus eguaglierebbe la stagione 1968-69, terminata al quinto posto.