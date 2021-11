Dimenticare la Champions League, non perdere il treno in campionato e... sfatare un mini tabù.- appuntamento sabato alle 18 all'Allianz Stadium - in quello che sarà ilconfronto tra le due squadre in tutte le competizioni. 73 le vittorie bianconere, 48 i pareggi, 16 i successi della Dea. E se l'ultima sfida tra le due squadre è la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus lo scorso 19 maggio,, quando la Juve di Sarri si impose in rimonta sulla squadra di Gasperini grazie a Higuain e Dybala. Poi altri tre confronti: due a Torino, finiti entrambi in parità, e una sconfitta per la Juventus di Pirlo a Bergamo. Se si guardano i precedenti con una prospettiva più ampia, però, l'Atalanta cerca una vittoria fuori casa che manca da ben: addirittura dal 1989, un 1-0 con gol di Caniggia. A proposito dei campioni del passato, un dato sui cinque bomber più prolifici del confronto, targato interamente Juventus: si tratta di Boniperti (15 gol), Del Piero (10), Hansen, Sivori e Trezeguet (8).