La Juventus apre in negativo, questa nuova giornata a Piazza Affari. Il titolo, infatti, ha fatto registrare un calo del 2,70% in queste prime ore di apertura dei mercati, in leggera controtendenza con le positività dell'ultima settimana. Infatti, dopo il declassamento dal FTSE MIB, la Juventus ha provato a tirare il fiato, con il valore delle azioni in ripresa rispetto allo 0,70 alquanto drammatico su cui si era assestata dopo la crisi dell'ultimo mese. Attualmente, un'azione del pacchetto Juve vale 0,76 centesimi.