La Juventus, così come si ricorda di fare sempre gli auguri ai propri giocatori ed ex giocatori che compiono gli anni, e ricorda ricorrenze e "gol del giorno", ama menzionare i suoi giocatori che stanno per disputare una partita con la propria nazionale. Come ad esempio Matthijs De Ligt, difensore dell'Olanda che oggi alle 18 disputerà l'ottavo di finale degli Europei contro la Repubblica Ceca.

Questo il messaggio su Twitter della Juve per De Ligt: