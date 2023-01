Come racconta Calciomercato.com, resta da capire se la rifondazione ripartirà conin panchina, un allenatore che sta lanciando molti giovani ma il suo futuro è legato ai risultati. In bilico anche le posizioni di. Chi con ogni probabilità andrà via è Juan Cuadrado, che dopo una vita alla Juve lascerà Torino: contratto in scadenza a giugno e nessun rinnovo in vista.