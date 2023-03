Tra i giocatori che hanno fatto il passo in avanti in prima squadra c'è Iling Junior. L'esterno inglese, ha rinnovato da poco il contratto fino al 2025 ma circolano voci sul suo futuro, visto anche l'interesse di squadre di Premier League. Come riporta Tuttosport, la Juve non vuole cederlo. Un'idea per la prossima stagione potrebbe essere quella del prestito in modo da trovare più spazio anche se al momento non è l'ipotesi più accreditata.