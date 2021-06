Nella tabella di marcia che attende Cherubini e Allegri ci sarà anche la gestione dei giocatori in prestito. Confermarli o trovargli una nuova sistemazione? È questo il dilemma sollevato dall’edizione odierna del Corriere di Torino, secondo cui allenatore e dirigenza devono ancora prendere decisioni in merito. Sul tavolo il futuro di Rugani, De Sciglio, Pellegrini e Perin, in bilico tra un’altra cessione, in prestito o a titolo definitivo, e una possibile permanenza alla Continassa da potenziali sostituti.