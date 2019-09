La Juventus ha giocato con la maglia biancorossa in casa della Fiorentina, nella partita di questo pomeriggio terminata 0-0. Maurizio Sarri non ha gradito particolarmente la scelta, dovuta a un possibile confusione con la maglia viola dei padroni di casa. Queste le sue dichiarazioni a riguardo in conferenza stampa: "Io su queste cose ho le mie idee. Vado contro il marketing. Per me il rispetto della tradizione delle maglie è sacro. Vado contro il marketing anche perché la maglia più venduta è quella del Manchester United, che è la stessa da decenni".