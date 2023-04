Oggi a Torino le temperature erano piuttosto alte. All’orizzonte, però, qualche nuvolone nero si affacciava sul capoluogo piemontese. Portarsi un kway allo Stadium o vestirsi leggeri,di fronte ad un evento che non possiamo controllare, come il meteo. E’ iniziato un improvviso temporale: c’è chi torna a casa asciutto e chi bagnato, c’è chi ha “vinto” e chi ha perso.. O meglio, gli episodi possono condizionare fortemente una partita, ma si può fare in modo di evitare il più possibile quelli negativi e forzare quelli positivi. Per spiegarci meglio:. Non è come il meteo, se i nuvoloni arrivano non si può soffiare per allontanarli.. Per questo, il gol nel finale lascia l’amaro in bocca ma non è che sorprenda più di tanto. Cosa ha fatto la Juve per evitarlo o per propiziarne di suoi? Poco, troppo poco. Ancora una volta, l’ennesima.Certo, sicuramente combattiva, per brevi tratti anche bella. L’atteggiamento, come al solito, c’è, ma non sempre può bastare. Questa sera non è bastato e il Napoli ha vinto a Torino, mettendo un ulteriore tassello verso uno scudetto già vinto.Mentre i partenopei festeggiano sotto il settore ospiti, una domanda sorge spontanea: oltre le reazioni e l’atteggiamento,