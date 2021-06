Testa su Locatelli e Paulo Dybala. Ma non solo. La Juve sta cercando di lavorare anche sull'attacco, provando ad affondare per Vlahovic della Fiorentina. Come raccontato nella giornata di ieri, il centravanti serbo resta il preferito per il colpo in avanti dei bianconeri. Le alternative restano sempre Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City, e Mauro Icardi, che ha giurato amore al Psg ma non è certamente così sicuro di rimanere.



TUTTO SU CR7 - Tanto, se non tutto, dipenderà dalla scelta di Cristiano Ronaldo. Ne parliamo ormai da giorni: il portoghese valuterà in queste ore la proposta migliore con il suo agente Jorge Mendes. E da lì prenderà una decisione: al momento, sembra più propenso alla permanenza. Alla quale, comunque, la Juve non si oppone di certo. Ma è indubbio che cambi le manovre per il nove: l'obiettivo in questo caso può essere una punta Under 23, da Scamacca a Kaio Jorge, da aggiungere a CR7, Dybala e ovviamente Morata.