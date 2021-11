Inbrilla un gioiello juventino. E il termine metaforico è più che mai adatto, visto che la squadra in questione è il, con sede nella minuscola cittadina difamosa proprio per il museo aziendale della cristalleria, più che per il calcio. Come riportato da Calciomercato.com, da quelle parti le prime pagine sono tutte per Giacomo, bomber della formazione con 7 gol in 11 partite tra campionato e Coppa nazionale, di cui 3 segnati nelle ultime 3 uscite.L'attaccante classe 1998 è di proprietà della, che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito all'estero dopo una stagione con l': italo-albanese, aveva debuttato tra i pro con ilnel 2018, per poi esordire in Serie A con la maglia della Juventus contro la Roma, ai tempi di; nei mesi scorsi l'inizio di una nuova esperienza, umana e professionale, accolto da un allenatore storico come- che ha preso il WSG Swarowski Tirol nel 2013 portandolo dalla terza alla prima divisione - che ha subito creduto in lui, e che ora se lo coccola. Su di lui, però, restano fissi anche gli occhi della Juventus, che lo studia da lontano seguendone i progressi. Perchè Vrioni, in Austria, continua a brillare...