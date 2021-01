Juventus e Udinese, altri affari in vista. Mentre si tratta di un passaggio di Rolando Mandragora al Torino, col giocatore che è ancora di proprietà dei bianconeri piemontesi, ecco due colpi dai friulani. La Juventus, infatti, ha preso due giovani del settore giovanile udinese: Manuel Gasparini, portiere classe 2002, che ha fatto tutte le trafile azzurre dall’under 15 alluder 18, e Mattia Compagnon, esterno sinistro, ora al Potenza, autore di 1 gol e 3 assist in 12 presenze in Serie C.