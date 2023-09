L'attesa per la decisione definitiva dellasull'eventuale spostamento di sede, da Torino a Milano, delsui conti dellae le presunte false comunicazioni al mercato, in relazione all', sta impattando in maniera evidente anche sul titolo indel club bianconero, che alla chiusura della giornata di oggi ha fatto registrare una perdita del 4,37%, uno dei peggiori dell'intera Piazza Affari. Il prezzo delle azioni si è attestato a 0,3238 euro, con una capitalizzazione di mercato di 818,9 milioni. Rispetto all’apertura il valore è sceso di 0,150 euro, visto che in mattinata si attestava a 0,3388 euro e aveva raggiunto un massimo di 0,339 euro.