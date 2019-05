La Juve tifa per... il fallimento dell'Inter. Sembra un gioco cameratesco, tra vecchi tifosi rivali. In realtà è soltanto una questione di business, di mercato, di occasioni da cogliere al volo. In casa Inter si sta preparando il terreno per accogliere Antonio Conte, ma il vero pezzo di futuro si giocherà praticamente domenica, quando i nerazzurri affronteranno un Empoli alla ricerca di disperati punti salvezza. Dovesse finire in favore dei toscani, a quel punto la banda Spalletti - ancora per poco - potrebbe seriamente perdere l'occasione di partecipare alla prossima Champions League. Una vera beffa per l'ex Juve in procinto di arrivare. Pure sul mercato: perché a quel punto, stando alle ultime riportate da Sportmediaset, la Juve andrebbe in netto vantaggio su Chiesa.