Gianluca Scamacca è un profilo che piace molto a Massimiliano Allegri. L'attaccante del West Ham era stato un obiettivo prima che arrivasse Vlahovic e in estate può tornare un nome caldo per la Juve. Soprattutto se non dovesse esserci il riscatto di Milik dal Marsiglia. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.