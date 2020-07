Riccardo Calafiori è vicino alla Juventus. Il terzino sinistro classe 2002 secondo molti era destinato a diventare l'erede di Kolarov nella Roma, dove con la squadra Primavera in questa stagione aveva totalizzato 5 gol e 2 assist in 16 presenze. Considerato uno dei migliori talenti giallorossi, ha il contratto in scadenza nel 2021 e nelle ultime settimane per lui si erano fatte avanti anche Psg e Manchester United. Il destino però sembra già scritto, Calafiori a un passo dalla Juve.