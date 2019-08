Nedim Bajrami sarà un nuovo centrocampista della Juventus. Dopo il forte interesse dimostrato nei giorni scorsi da parte del club bianconero, è in dirittura d'arrivo la trattativa con gli svizzeri del Grasshoppers. Il talento classe '99, dopo le visite mediche a Torino e la chiusura dell'affare, verrà con tutta probabilità girato all'Empoli in Serie B, almeno per la prossima stagione. Lo riporta Sportitalia.