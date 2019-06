Alla Juve sta per arrivare un nuovo dirigente. Giovane e in rampa di lancio. Si tratta di Giovanni Manna, direttore sportivo protagonista con il Lugano, che ora sta per sposare la causa bianconera. Gli accordi sono già presi da qualche settimana, ma come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito tra oggi e domani è previsto un incontro con il presidente Agnelli per formalizzare un’intesa già raggiunta. Manna non si occuperà solamente dell’Under 23, ma affiancherà Cherubini, il braccio destro di Paratici.