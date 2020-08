La Juventus non si muove solo sul mercato dei grandi nomi, ma è sempre in cerca di nuovi talenti da inserire nelle formazioni giovanili. Manca solo l'ufficialità per l'arrivo in bianconero di Samuel Iling-Junior, ala mancina classe 2003 cresciuto nel Chelsea, punto fermo delle nazionali inglesi Under 16 e Under 17. Può essere un ottimo innesto da inserire in Primavera ed eventualmente promuovere in Under 23. Iling ha salutato la sua ormai ex squadra con un lungo post su Instagram. Il suo arrivo segue quelli di ​Bayron Strijdonck e Samuel Mbangula.