Kenan, classe 2005, è stato protagonista con la nazionale turca allenata da Vincenzo Montella, segnando anche gol. La Juventus considera il fantasista ex Bayern un talento da non perdere. Tuttavia, club come Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal e Lipsia sembrano pronti ad avanzare offerte importanti, intorno ai 30 milioni di euro, che potrebbero mettere a dura prova la resistenza della Juventus nel trattenerlo. Pur non essendo intenzionata a cedere tutti i giocatori menzionati, linsieme ai risparmi derivanti dal caso Pogba, per formare un piccolo fondo utile nelle trattative per un rinforzo come Teun Koopmeiners dell'Atalanta.